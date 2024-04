Campanha de vacinação contra a gripe tem baixa adesão em Três Lagoas

A campanha de vacinação contra a gripe, em Três Lagoas, foi antecipada devido ao aumento de casos de doenças respiratórias no país, neste ano. O Ministério da Saúde (MS) decidiu adiantar a campanha para o mês de março, que normalmente ocorre entre abril e maio.

No entanto, desde o início da campanha, há duas semanas, em 21 de março, a adesão tem sido baixa no município. Neste primeiro momento, foram disponibilizadas 4.339 doses para a fase inicial, destinadas aos grupos prioritários.

A estimativa é de que, pelo menos 90% das pessoas de cada um dos grupos, o que corresponderia à 28.552 dos 44.719 três-lagoenses alvos, sejam imunizados

Por enquanto, foram vacinadas 2.720 pessoas, o que representa apenas 6,8% do público-alvo. Para aumentar a cobertura vacinal, será realizado o 'Dia D' de intensificação da vacinação, em todas as unidades de saúde, no dia 13 de abril, das 8h às 16h, conforme informado pela coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja.

Grupos prioritários

Crianças (a partir dos seis meses até menores de seis anos de idade; e indígenas e com comorbidades – dos seis meses aos nove anos de idade)

Trabalhadores de saúde (em atividades na assistência, vigilância, apoio, cuidadores, doulas/parteiras e estudantes prestando atendimento em serviços de saúde)

Gestantes

Puérperas

Professores de todos os níveis

Povos indígenas

Idosos com 60 anos ou mais de idade

Pessoas em situação de rua

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das forças armadas

Pessoas com doenças crônicas e não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário

Trabalhadores portuários

