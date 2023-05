Campanha desenvolve ações contra exploração infantil em maio

Durante todo o mês de maio a campanha ‘Faça Bonito’ vai desenvolver ações em Três Lagoas para reforçar a necessidade do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Assistência Social. Como nem todos os fatos chegam ao conhecimento da entidade, há uma subnotificação que indica que o número de vítimas pode ser ainda maior.

Em Três Lagoas, por ano, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) recebe em média 100 denúncias relacionadas a diferentes tipos de abusos praticados contra menores.

Até o momento, neste ano, cerca de 20 vítimas foram atendidas.

Serão ministradas palestras em diversas unidades de referência social da cidade e haverá faixas fixadas em locais estratégicos da cidade. Também está previsto um passeio ciclístico, distribuição de material informativo e abordagem de caminhoneiros.

Segundo a psicóloga do CREAS, Milena de Souza, não se trata apenas de coibir a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes, mas também outros tipos de abuso como a negligência, o abandono, maus tratos e a exploração sexual, que é o fato de expor o menor a atividade sexual para obtenção de lucro. “A maioria dos abusadores são da própria família da criança e nem sempre são homens”.

DENUNCIE

O principal canal de denúncia de qualquer tipo de abuso contra crianças e adolescentes é o disque 100. A informação pode ser repassada de forma anônima. É preciso fornecer os dados da vítima e também do agressor, além do endereço completo de onde teria acontecido a agressão. Em Três Lagoas também é possível denunciar no Conselho Tutelar que fica na rua Zuleide Perez Tabox nº 360, no Centro. O telefone é o (67) 3929-1812. Todas as delegacias da cidade também estão aptas para receber estas denúncias.