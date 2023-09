Campanha eleitoral para novos conselheiros tutelares começa nesta sexta-feira em Três Lagoas

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Três Lagoas, realizou na tarde de quarta-feira (30), uma reunião com os 13 candidatos aptos no Processo de Escolha para Composição dos membros do Conselho tutelar, titulares e suplentes de Três Lagoas – 2024/2028 – para esclarecer as regras e orientações sobre a campanha eleitoral do órgão.

A reunião aconteceu na Casa dos Conselhos, onde a Comissão Especial Eleitoral do CMDCA explicou sobre as resoluções que conduzem o andamento dessa importante etapa para a escolha dos novos membros do Conselho Tutelar, destacando o que pode ou não pode durante a campanha.

As recomendações incluem publicações e divulgação na internet, confecção de santinhos, entrevistas e debates nas mídias, entre outros.

Os membros da comissão reforçaram que a campanha deve ser transparente, devendo o candidato prezar pelas recomendações das resoluções e legislações vigentes, observando as proibições que podem implicar na impugnação de suas candidaturas.

A campanha tem início nesta sexta-feira (1º) e vai até às 23h59 do dia 29 do mesmo mês. A eleição acontecerá dia 1 de outubro.

Os três-lagoenses também podem colaborar para um pleito justo e dentro da lei. Caso identifiquem algum abuso ou irregularidade por parte dos candidatos ou seus partidários, podem denunciar através do número (67) 98139-3397 ou pelo e-mail cmdca@treslagoas.ms.gov.br.

Para conferir as regras e orientações da campanha, acesse o documento.