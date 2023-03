Campanha estimula doação de Imposto de Renda para fundos municipais

Três-lagoense você sabia que pode doar parte do seu Imposto de Renda (I.R) para os fundos municipais, são eles o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) da Cidade. Denominada “Imposto Solidário”, a Prefeitura de Três Lagoas incentiva a doação de parte do Imposto de Renda para estes órgãos que desenvolvem trabalhos voltados para crianças, adolescentes e idosos.

A destinação de recursos via Imposto de Renda permite que o contribuinte, além de cumprir a sua obrigação com o governo federal, tenha a oportunidade de ajudar a viabilizar a continuidade de serviços de excelência que são oferecidos pelos fundos municipais. Também podem fazer esse tipo de doação, pessoa jurídica, com destinação de 1% sobre o valor do I.R .

Vale lembrar que a doação não é somente para a pessoa que tem imposto de renda a pagar, mas também é válida para aquele contribuinte que tem imposto a restituir.

O presidente do CMDI de Três Lagoas, Marcio Oliveira, explica que Três Lagoas tem em média 4 mil empresas, se tivermos uma boa adesão será possível ajudar muito os trabalhos realizados para os idosos e jovens.

COMO FAZER

O direcionamento do imposto é fácil e sem custos. Pessoas físicas podem doar até 6% dos seus impostos devidos, sendo até 3% do imposto devido para o Fundo Municipal do Idoso e os outros 3% para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. O montante doado para a instituição escolhida será subtraído da parcela a ser paga e deverá ser quitado via DARF específico até o dia 31 de maio de 2023, prazo final para envio da Declaração do IRPF.

Na hora da elaboração da Declaração de Imposto de Renda, a ficha a ser preenchida é “Doações Diretamente na Declaração”, na qual deve-se informar a quantia a ser destinada e o tipo de fundo escolhido. As doações efetuadas por meio da destinação do Imposto de Renda são uma das principais formas de captação de recursos dos Fundos Sociais. Vale ressaltar que a doação só pode ser feita nas declarações do tipo “Completa / Por Deduções Legais”. As declarações do tipo “Por Desconto Simplificado” não permitem a doação aos fundos.

Todos os valores da aplicação do dinheiro do Fundos são públicos, ou seja, será divulgada para a população no Diário Oficial, enfatiza o presidente do CMDI de Três Lagoas, Marcio Oliveira.

“Um dos objetivos do CMDI para este mandato é fomentar que as pessoas destinem esse dinheiro, para que as doações fiquem no Município, fomentando as políticas para os Conselhos de Três Lagoas, tendo conhecimento de que forma esse dinheiro será investido. Contamos com a colaboração de todos, participe!”” explicou o presidente da importância de participar da campanha e ajudar os Fundos Municipais a desenvolver um trabalho de excelência.