A campanha ‘Faça uma criança feliz’, uma ação solidária que doa brinquedos para crianças carentes, chega a sua 12º edição.

O objetivo é arrecadar brinquedos novos, de qualquer valor, para doar as crianças da ocupação do bairro Parque São João.

O ponto de coleta para os interessados em fazer doações é a loja My Toy. O prazo de recebimento encerra no dia 21 de dezembro para que a entrega ocorra no dia 22.

Veja a reportagem abaixo com o voluntário Bruno Pratezi: