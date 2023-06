Campanha Junho Prata começou nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) iniciou nesta amanhã (1°), as ações da campanha Junho Prata, sendo o mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. A divulgação da campanha teve início no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Amélia Jorge de Oliveira, para as participantes do grupo “Colo de Mãe”.

O objetivo da campanha é orientar a população sobre os tipos de violências cometidas contra os idosos, explicar as leis que os protegem e informar os canais de denúncia. Outro ponto que a campanha defende é mobilizar os próprios idosos a garantir sua segurança e direitos.

O “Junho Prata” destaca as quatro principais violências sofridas sendo: agressão física, negligência, violência psicológica e exploração financeira. O cronograma estenderá durante o mês de junho com palestras, blitz educativas, visitas institucionais e outros.