Campanha 'Novembrinho Azul' reforça prevenção de HPV em jovens

A saúde pública recebe um reforço significativo no mês de novembro, agora com uma campanha focada na prevenção do câncer causado pelo vírus do HPV em crianças e adolescentes. Este imunizante está disponível pelo SUS, para crianças e adolescentes com idades entre 9 e 14 anos e 11 meses, tanto do sexo feminino quanto masculino, uma orientação que às vezes passa despercebida.

Tradicionalmente, o mês de novembro é conhecido pela campanha "Novembro Azul", que concentra esforços na conscientização e prevenção do câncer de próstata em homens adultos. No entanto, em 2023, uma lei federal atualizou a campanha, reforçando a prevenção do vírus do HPV em crianças e adolescentes do sexo masculino.

A vacina é administrada em duas doses, com um intervalo de seis meses entre elas. A Secretaria Municipal de Saúde tem como meta alcançar 3.640 indivíduos com o esquema completo, em Três Lagoas.

O Papilomavírus Humano, ou HPV, é um dos vírus mais prevalentes em todo o mundo, com mais de 100 tipos diferentes, transmitidos principalmente através do contato sexual. A infecção pode resultar em verrugas genitais e, em casos mais graves, levar ao desenvolvimento de câncer nos órgãos genitais ou na região oral. O público-alvo desta campanha é composto por crianças e adolescentes, visando protegê-los contra o vírus antes do início da atividade sexual, com a vacinação sendo a principal forma de prevenção.

