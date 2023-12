Campanha "Papai Noel dos Correios" recebe apoio da ministra Simone Tebet

As inscrições para a campanha ‘Papai Noel dos Correios’ continuam abertas, uma oportunidade de presentear uma criança, tornando o Natal dela mais especial.

Lançada no mês passado, a campanha marca o período de adoção das cartas nas agências dos Correios do estado. Há 34 anos, o Papai Noel dos Correios disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

Continue Lendo...

Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as secretarias de Educação, visando desenvolver habilidades como a redação de cartas, o endereçamento correto e o uso do CEP, além de promover a inclusão social. Além das cartas das instituições educacionais, também são selecionadas e disponibilizadas para adoção aquelas enviadas por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os Correios, como incentivadores da criatividade e da redação de textos, solicitam que as cartas sejam manuscritas. No ato do cadastramento, é necessário informar o CPF da criança. A participação pode ser realizada de duas maneiras: nas agências participantes ou pelo blog do Noel.

Veja a reportagem abaixo: