Campanha pede consciência no uso de carrinho de compras em supermercados

A Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL) lançou uma campanha de conscientização voltada para o uso adequado dos carrinhos de compras em supermercados. Essa iniciativa visa alertar os consumidores sobre a importância de preservar esse recurso essencial para organizar as compras do dia a dia.

Os carrinhos de supermercado foram projetados para proporcionar comodidade aos clientes, evitando que precisem carregar produtos pesados nas mãos enquanto fazem suas compras. No entanto, o uso inadequado desses carrinhos tem se tornado um problema, causando prejuízos tanto para os comerciantes, quanto para os próprios consumidores.

Entre os abusos mais comuns, destacam-se casos em que os clientes levam os carrinhos para casa sem autorização ou os danificam de alguma forma. Para abordar essa questão e promover a conscientização da população, a ACITL lançou a campanha "Não fique preso nessa ideia!" após consultas e reuniões com empresários do setor, em Três Lagoas.

É importante destacar que levar um carrinho para casa sem a devida autorização do supermercado pode ser caracterizado como crime de furto, conforme previsto no artigo 155 do Código Penal, que tipifica qualquer ato de subtração de bens móveis sem a devida autorização.

