Campanha da PRF contra o câncer infantil vai ajudar crianças em Três Lagoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Três Lagoas aderiu à campanha ‘Policiais Contra o Câncer Infantil’, com o objetivo de arrecadar alimentos e fraudas que serão doados para as crianças no município, em parceria com a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS).

A AACC/MS é uma instituição sem fins lucrativos e tem a nobre missão de cuidar de crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, com câncer e moram no estado de Mato Grosso do Sul e regiões vizinhas. A ação solidária é em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, celebrado no dia 23 de novembro.

Doação

Neste ano, a PRF está arrecadando alimentos e fraldas infantis tamanhos P, M, G, EX E XXG e geriátricas tamanhos P e M. As doações podem ser realizadas até o dia 20 de novembro nas unidades da PRF em Três Lagoas.

As doações também podem ser enviadas diretamente para o PIX da AACC, através da chave: pix@aacc-ms@org.br. Banco do Brasil, Ag 4122-11 / CC 1968-2. CNPJ: 02.502.223/0001-82.

Entrega

Na tarde do dia 22, será realizada a entrega, na Sede da AACC/MS, dos alimentos e fraldas arrecadados, além de uma grande festa para as crianças e adolescentes atendidos pela associação, encerrando a campanha deste ano.

