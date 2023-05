Campanha sorteia a última bike, R$ 500 e fomenta a economia de Três Lagoas

Os dois últimos felizardos da promoção “Só anda pé quem quer” foram Stephanye Rafaella Pereira Da Silva, da Vila Alegre. Ela ganhou R$ 500 e comprou na loja New Era.

E a última bicicleta elétrica saiu para a Glaucia Roberta Silva, do Santa Luzia, que abasteceu no Posto Parati, fez o cadastro e no último sorteio vai levar para casa a ‘bike elétrica’. Os dois foram os últimos felizardos sorteados na promoção “Só anda a pé quem quer”, do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambaratto Bike Shop, que sorteou cinco bicicletas elétricas, mais a quantia de R$ 10 mil, pagos durante a vigência da promoção.

Tudo começou em janeiro de 2023, quando o Grupo RCN de Comunicação e a Gambaratto fizeram a parceria e para sortear prêmio em dinheiro e as bicicletas elétricas. O regulamento visou estimular a mobilidade urbana com o uso das bicicletas elétricas e também fortalecer o comércio local.

Para concorrer, bastava os clientes comprar nas lojas participantes e no ato do pagamento, preencher um cadastro via QRcode e cruzar os dedos, quanto mais gastava mais aumentava as chances de ser sorteado.

O sucesso foi tão grande, que no decorrer da promoção outras empresas aderiram a campanha e registraram aumento nas vendas.

Os sorteios aconteceram ao vivo, todas sexta-feira durante o programa TVC Agora, apresentado pelo jornalista Israel Espíndola e Mari Verdan, na TVC HD canal 13.1, simultaneamente na CulturaFM 106.5 e nas plataformas digitais do Grupo RCN.

E toda terça-feira, a entrega do prêmio, dinheiro vivo, e histórias do que iriam fazer com o Dinheiro, não faltaram, desde pagar uma conta, comprar presente, investir na reforma da casa, ou arrumar o carro, comprar o enxoval do bebê que estava chegando, enfim... foram várias pessoas contempladas com o prêmio em dinheiro da promoção.

Os sorteados com R$ 500, foram: Lucilano Albino Duarte, João Ferreira da Silva, Rafael Bragagnolo, Monique Hirada Latta, Regina Luana Borges da Silva, Leudmar Maria Silva, Jaine Vanessa da Silva Ferro, Bianca Aparecida Saccuchi, Marcia, Regina da Silva, Natacha Rafaela Amaral, Fernanda Goularte Barbo, Danieli Soares de Oliveira, Rosana Fátima Soares, Katiucia Silva da Rosa, Marcelo dos Santos Pereira, Anita da Silva, Edilson Pereira da Silva, Adriana da Silva Leodério, Anita Pereira da Silva, Djair Venâncio Costa e o Jeferson Rodrigues.

A promoção ‘Só anda a pé quem quer’ além de presentear nossos telespectadores, ainda colaborou com o comércio local aquecendo às vendas, já que a regra para participar do sorteio era comprar nas lojas participantes, e foram muitas empresas desde serviços, peças, vestuários até restaurantes e lanchonetes que participaram da promoção.

E a alegria tomou conta não só dos sorteados, mas dos lojistas participantes da promoção “Só anda a pé quem quer”. A cada sorteio aumentava a expectativa de ter um cliente sorteado. “Tivemos uma sorteada, e depois disso, não conseguimos mensurar quantas pessoas vieram em nosso loja através da propaganda de vocês, foi sensacional” mencionou a sócia da ASC Materiais de Construção, Flavia Araújo de Assis.

Para Leandro Marani, proprietário dos Postos BR Nikkey e Parati, a promoção contribuiu para a vendas. “Nossos clientes e novos deram a preferência para abastecer seus veículos conosco, visando o sorteio das bicicletas e também dos R$ 500”, frisou o empresário.

Leandro também explica que, a equipe de colaboradores fizeram a diferença, oferecendo a promoção “Só anda a pé quem quer”. “A cada carro, ou motocicleta que abasteciam em nossa rede de postos, os frentistas diziam que o dinheiro gasto poderia retornar caso fosse sorteado na promoção e isso fez a diferença para que aumentássemos às vendas”, explicou Leandro Marani.

Mobilidade

As bicicletas elétricas revolucionaram a maneira como pensamos sobre transporte, oferecendo um modo de viagem sustentável e eficiente, perfeito para o deslocamento diário, exercícios e lazer.

A promoção também trouxe à tona as questões ambientais, e incentivou outros modais de mobilidade urbana, incentivando as pessoas a pedalarem, como explica Osmar Dal Santos, diretor de marketing da Gambaratto Bike Shop, parceira desta promoção.

“Essa campanha contribuiu para popularizar a bicicleta elétrica em nossa cidade e região, favorecendo a mobilidade e economia às pessoas, e essa ideia vem ao encontro dos nossos ideais de conforto, eficiência sem poluir o meio ambiente”, frisou o diretor de marketing.

Nos últimos anos, as bicicletas elétricas ganharam ampla popularidade, com as vendas aumentando em mais de 40% anualmente. Esse crescimento pode ser atribuído a vários fatores, incluindo avanços na tecnologia de bateria, design melhorado e uma crescente conscientização dos benefícios a saúde.

“Durante esses cinco meses registramos um aumento nas vendas das bicicletas elétricas substancial, pois muitos três-lagoenses optaram por deixar seus carros na garagem e ir para o serviço de bike elétrica, economia na hora de abastecer, livre de impostos como IPVA e Licenciamento”, pontuou Osmar.

E os sortudos que levaram para casa a bicicleta elétrica, foram: Valmir dos Reis, Daniel Rodrigues Costa, Fabiana Celeste Ferreira Siqueira, Valdolino Garcia de Castro.

Mais uma promoção que vai marcar a história não só do Grupo RCN, mas como de toda a Três Lagoas. Para o diretor executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, o sucesso desta campanha foi compartilhado com os amigos empresários que aderiram a promoção. “Os números falam por si, basta ver a quantidade de cadastros, milhares, e no decorrer da promoção, mais lojas e empresas aderindo a campanha, isso mostra que estamos no caminho certo para o fomento da economia local”, destacou o diretor executivo.

“Estamos felizes com o resultado positivo de mais uma promoção que o Grupo RCN entrega para Três Lagoas, sempre é bom lembrar que essas promoções que nós lançamos fazem parte dos pilares do Grupo RCN, que é o de levar entretenimento e fomentar a economia local”, pontuou Estevão Congro.

E não para por ai, o Grupo RCN já esta preparando uma nova promoção para nossos telespectadores e ouvintes.