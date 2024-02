Campanha 'Vacina Mais Plus' irá garantir imunização de grupos prioritários em Três Lagoas

No intuito de fortalecer a imunização em Três Lagoas, o município aderiu ao programa do Governo do Estado “Vacina Mais Plus”, que ocorre dos dias 16 de fevereiro a 7 de março, com ações dos profissionais de saúde dentro e fora das Unidades de Saúde da Família (USFs) durante a campanha.

A Campanha da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS) tem como foco a vacinação dos grupos prioritários e, em especial, a Covid-19, assim como toda a atualização dos imunizantes destinados a essa parcela da população.

Em Três Lagoas, o "Vacina Mais Plus" ocorrerá nas USF Vila Alegre, Santa Luzia, Novo Oeste, Chácara Eldorado e Nova Três Lagoas, por meio da busca ativa dos pertencentes ao grupo que não estão com suas vacinações em dia.

Grupos prioritários

São considerados grupo prioritários pessoas de 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas vivendo em terra indígena, indígenas vivendo fora da terra indígena, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade (≥ 18 anos), funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas