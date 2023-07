Com a onda de frio chegando em Mato Grosso do Sul, quem sofre também com a baixa temperatura são os animais domésticos. Por isso, a vereadora Charlene Bortoleto (PDT) promove uma campanha, que visa arrecadar agasalhos para cães, na cidade.

Vários estabelecimentos, como escolas, pets shop, são pontos de arrecadação tanto de roupas, como medicamentos e ração.

Confira abaixo mais detalhes sobre a campanha: