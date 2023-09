Campanha visa respeitar vagas de estacionamento para deficientes e idosos

Durante a sessão desta terça-feira (26) da Câmara Municipal, o Setor de Educação no Trânsito, do Departamento Municipal de Trânsito destacou a importância da Semana Nacional do Trânsito e lançou uma campanha voltada para os idosos e deficientes físicos.

Para falar sobre a campanha da Semana Nacional do Trânsito, realizada de 18 a 25 de setembro, o diretor de Trânsito e Sistema Viário, Edgar Silva Wegner e a coordenadora de Educação para o Trânsito, Caroline Cruz Feliciano, usaram a tribuna livre e falaram das ações realizadas em Três Lagoas.

Durante a sessão, Carol falou das ações realizadas na semana do trânsito em Três Lagoas, das blitz e campanhas educativas que foram realizadas e também aproveitou para lançar a campanha sobre o respeito das vagas de estacionamento destinadas ao idosos e deficientes.

Confira a reportagem: