"Campanha Volta às Aulas" de trânsito intensifica orientações e fiscalização nas escolas

Na última quinta-feira (09), retornaram as aulas da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas (REME), com isso a Prefeitura de Três Lagoas por meio do Departamento de Trânsito realizou a “Campanha Volta às Aulas”.

O intuito da ação é melhorar o fluxo do trânsito no entorno das escolas do Município e diminuir índices de acidentes de trânsito com crianças.

Durante todo o mês de fevereiro os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), estarão nas unidades escolares da cidade realizando campanhas educativas e fiscalização, principalmente nos locais que possuem maior fluxo de trânsito e ocorrências de acidentes.

Um dos focos da campanha é orientar os motoristas a respeito do transporte de crianças em motocicletas, motonetas e ciclomotores. Esses veículos devem igualmente obedecer às normas de circulação e conduta, respeitando a quantidade de passageiros, o uso correto do capacete, podendo assim transportar crianças apenas maiores de 10 (dez) anos de idade e que tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança.

Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas no Código de Trânsito é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, e 7 pontos na CNH, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). E medida administrativa – retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada.

A coordenadora de Educação no Trânsito, Caroline Feliciano, ressalta que as principais infrações relacionadas a motocicletas em Três Lagoas, são: transportar mais de uma criança, transportar crianças menores de 10 anos e transportar crianças sem o capacete. “Ainda observamos com frequência essas irregularidades, por isso, continuamos reforçando as campanhas de conscientização para mudança de comportamento”, disse.

Caroline lembra que as orientações não são somente para o motorista é preciso ficar atento ao pedestre, em especial à criança. “Pedimos aos pais ou responsáveis pelos alunos que orientem seus filhos que já vão sozinhos para escola a tomar cuidado a pé ou de bicicleta , dessa forma, iremos conseguir reduzir os índices de acidentes de trânsito e trazer mais tranquilidade para as aulas escolares” enfatizou a educadora.