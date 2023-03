Campeonatos Amador e Varzeano já começaram em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) deu início à edição 2023 dos Campeonatos Municipais de Futebol Amador e Futebol Varzeano no último domingo (12).

A abertura aconteceu no Estádio Municipal “Benedito Soares da Motta – Madrugadão”, com a presença de 31 equipes (10 pelo Amador e 21 pelo Varzeano) inscritas e centenas de pessoas na arquibancada.

O secretário de Esporte, Rialino Medeiros, abriu o evento desejando boa sorte às equipes e pontuando os investimentos que a Administração Municipal vem realizando no esporte do Município. Na oportunidade, ele comentou sobre o calendário de eventos esportivos para todo o ano.

Após a cerimônia, os times entraram em campo disputando o torneio inicial para garantir pontuação na tabela de classificação do campeonato.

Pelo Amador, os campeões do torneio :

Campeã: Oratório SD Sávio, com 03 pontos;

Vice Campeã: AE União São João / Metodista, 02 pontos;

3º Lugar: Fábio Lanches / Bar do Bingo, 01 ponto;

4º Lugar: Fazendinha Casa e Campo / BTL, 01 ponto.

Pelo Campeonato Varzeano:

Campeã: XV Vila Nova, que levou 03 pontos;

Vice Campeã: Santa Terezinha, 02 pontos;

3º Lugar: MAC, 01 ponto;

4º Lugar: Novo Horizonte, 01 ponto.

No sábado (11), teve também o início da Copa dos Servidores Municipais e da Taça Cidade Master 50+.

Confira as fotos: