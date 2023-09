Campo Grande recebe maior etapa nacional de Laço Comprido

Nos próximos 10 dias, Campo Grande será o epicentro dos grandes torneios do circuito de Laço Comprido, abrindo espaço para os principais competidores nacionais na etapa sediada em Mato Grosso do Sul.

No Parque do Peão, os torneios trazem uma soma de mais de 500 mil reais em prêmios. A aguardada programação ocorrerá até o dia 10 de setembro, oferecendo acesso gratuito e um leque diversificado de atrações. Entre elas, destaca-se a praça de alimentação conhecida como "Espaço Delícias de MS", além de espetáculos musicais, estrelando artistas regionais do estado.

Na modalidade do laço comprido, o cavaleiro deve laçar um bovino que é solto dentro de uma arena. O laço deve ser de couro, ter de 18 a 20 metros e deve ser arremessado antes de o cavalo atingir 100 metros na pista. O laçador tem, aproximadamente, 30 metros para fazer a laçada, que precisa ser feita nos dois chifres do boi para que ele não se solte e o competidor perca pontos.

