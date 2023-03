Campus de História da UFMS recebe arrecadações para Feira Solidária

O Campus do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Três Lagoas já começou a arrecadar materiais que serão comercializados na Feira Solidária que acontece anualmente na própria instituição. O evento está marcado para acontecer no mês de junho e conta com a participação da comunidade escolar e também com o público externo.

Segundo a professora do curso e idealizadora do projeto, Mariana Esteves, a feira acontece desde o ano de 2018 em Três Lagoas e já foi organizada também em Campo Grande, onde ela já ministrou aulas. “O objetivo é dar a oportunidade da população vivenciar de forma completa como funciona a economia social e solidária”.

Confira a entrevista completa: