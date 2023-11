Câncer de próstata: quatro em cada dez podem desenvolver a doença

O câncer de próstata é o tipo de tumor mais comum entre a população masculina. Dados do Ministério da Saúde apontam que a doença corresponde a 28% das mortes de homens que desenvolvem neoplasias malignas.

Segundo dados do Setor de Oncologia do Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas foram confirmados 40 diagnósticos para a doença em 2022, e outros 37 casos em 2023. A maior incidência de casos se concentra na faixa etária acima de 65 anos.

A principal forma de identificação do câncer de forma precoce é a partir da realização dos exames de sangue e do toque retal, que pode ser feito por profissionais urologistas e oncologistas. Estes exames são recomendados para homens a partir dos 45 anos de idade.

Durante o mês de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas está com um calendário especial voltado para a saúde do homem em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, com atividades em alusão a Campanha Novembro Azul.

