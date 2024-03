Câncer de útero e ovário representa 1% dos diagnósticos em Três Lagoas

No ano de 2023, 70 mulheres foram diagnosticadas com câncer de útero e de ovário em Três Lagoas, segundo dados do setor oncológico do Hospital Auxiliadora. Em 2024, outros seis diagnósticos positivos foram confirmados.

O câncer de colo de útero é a doença mais comum causada pelo papilomavírus humano (HPV). Mulheres entre 30 e 49 anos, que tiveram filhos na juventude, consomem tabaco ou tiveram outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), estão mais vulneráveis a serem diagnosticadas com este tumor, que pode levar entre 5 a 20 anos para se desenvolver, dependendo da resistência imunológica da paciente. Em muitos casos, o vírus não evolui e se dissipa sozinho no organismo.

A principal forma de prevenção é o uso de preservativo durante o ato sexual e a vacinação contra o HPV, disponível de forma gratuita em todas as unidades de saúde para crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos. A faixa etária prioritária para este imunizante se dá pelo período anterior ao início das relações sexuais. Pessoas que convivem com órgãos transplantados ou que foram diagnosticados com HIV/Aids, pacientes oncológicos e vítimas de violência sexual também fazem parte do grupo prioritário.

A Secretaria Municipal de Saúde estima que 20% (13.484) do público feminino tem alta probabilidade de desenvolver este câncer no município de Três Lagoas. A pasta também relata que os diagnósticos têm sido feitos de forma tardia, o que prejudica no tratamento contra o tumor.

Campanha

O mês de março é marcado pela campanha “Março Lilás”, que tem como objetivo a conscientização e orientação sobre o câncer do colo de útero. A doença é transmitida pelo papiloma vírus humano (HPV) através do contato sexual desprotegido. O tumor maligno é o terceiro mais frequente na população feminina e o quarto maior causador de mortes de mulheres por câncer no Brasil.

Em Três Lagoas, entre 9 e 23 de março, as unidades de saúde estarão abertas em plantão aos sábados para a coleta dos exames preventivos- recomendado para mulheres entre 25 e 64 anos-, e a realização de testes rápidos para ISTs, além de outros serviços