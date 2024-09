SEM RECURSOS

Os candidatos a vereador do PL estão revoltados com a direção do partido em Três Lagoas e no estado devido à falta de recursos do Fundo Eleitoral para a campanha. Em Três Lagoas, os candidatos informaram que não receberam nenhum centavo.

ESFACELOU

E, por falar no PL, o partido foi obrigado, por decisão judicial, a realizar uma nova convenção devido às irregularidades registradas na primeira. Segundo alguns filiados, o partido se perdeu em Três Lagoas diante da atitude dos atuais dirigentes da agremiação, que tomaram decisões contrárias ao pensamento da ala considerada mais de direita. Diante de tudo isso, o partido rachou na cidade.