Candidatos aprovados no concurso público de 2021 são convidados para cerimônia de posse

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), publicou nesta sexta-feira (5), duas convocações, de números 003 e 004/2024. No documento, são chamados 71 candidatos aprovados no Concurso Público edital nº 001/2021, para a cerimônia de posse que será realizada na segunda-feira (8), às 17h30, na Câmara Municipal.

No documento nº 003/2024, constam os cargos de assistente administrativo, secretário escolar, especialista de educação e atendente de educação infantil que atenderão à demanda da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

A convocação nº 004/2024 é destinada aos classificados que atuarão nas Secretarias Municipais de Saúde (SMS), Finanças, Receita e Controle (Sefirc), Assistência Social (SMAS) e gabinete. Nos cargos de técnico administrativo, técnico em enfermagem, médico plantonista, cirurgião dentista, cirurgião dentista protesista, médico cardiologista, auxiliar em saúde bucal, farmacêutico bioquímico, enfermeiro – urgência e emergência, médico da família e pedagogo.

Candidatos com pendência

O documento também cita uma relação de candidatos com pendências em relação à entrega de documentação comprobatória dos requisitos exigidos para o cargo. Os citados foram convocados para regularizar a situação até às 15h, para os selecionados da convocação nº 003/2024 e, até às 16h, para a convocação 004/2024.

De acordo com o item 13.6 do edital 001/2021, quem não comparecer até o período estabelecido nos documentos será considerado desistente, perdendo a respectiva vaga.

Todas as informações referentes ao ato estão no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), nº 3562, disponíveis no site da prefeitura. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato pelo telefone (067) 99155-1162.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas