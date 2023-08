Candidatos de Três Lagoas estão focados para as provas do Enem em novembro

Faltando apenas três meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os estudantes em Três Lagoas demonstram que estão focados para as provas.

O estudante Joaquim Valadares, de 17 anos, por exemplo, está no terceiro ano do ensino médio e conta que está empenhado nos estudos, dedicando boa parte do tempo para se preparar para o exame. “É muita correria pra conseguir rever os conteúdos, estudar tudo o que precisa e chegar na prova preparado. Eu estou estudando bastante, basicamente das 7h às 23h30, quase sem parar”, afirmou.

O Enem 2023 é voltado para estudantes que estejam no último ano do ensino médio, ou que já tenham concluído essa fase. Os participantes que ainda não concluíram podem participar como “treineiros”. Pessoas privadas de liberdade também podem participar. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro, como nos últimos anos, o exame será realizado em dois domingos. Em Mato Grosso do Sul, os portões dos locais da prova abrem as 11h, o exame começa 12h30 e encerra às 18h. No segundo dia, o encerramento da prova será com meia hora a menos, às 17h30.

O professor Rafael Furlan, que dá aulas para o ensino médio e cursinho pré-vestibular, destacou que os candidatos precisam ter calma, paciência e disciplina. “Eu costumo dizer que o Enem é uma prova de resistência, pois, não é fácil o aluno ficar tanto tempo dentro de uma sala por dois finais de semana para realizar uma prova. Nesse momento de três meses, o correto é revisar o conteúdo, pegar os pontos essenciais, os marcadores e argumentos para a redação, que conta com mil pontos”, pontou.

Ir bem na redação pode ser decisivo para garantir a vaga na universidade desejada. Alguns processos seletivos, como Sisu e Prouni, não permitem a inscrição de quem tiver zerado a redação e usam a nota como critério de desempate.

Mato grosso do Sul registrou 47.470 inscrições para o Enem 2023. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o estado é quinto do ranking nacional com o menor número de candidatos entre todas unidades federativas. Em Três Lagoas, ao menos 2.405 candidatos devem participar das provas.

