Candidatos do Enem podem ter acesso à própria redação digitalizada

Os espelhos da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 estão disponíveis para consulta, na Página do Participante. Para consultar as chamadas “vistas pedagógicas” das próprias redações, basta que os candidatos façam login com o CPF e a senha cadastrada para baixar o arquivo com a versão digitalizada dos textos entregues pelos inscritos no dia da prova.

A consulta foi liberada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta segunda-feira (10). O objetivo da consulta é que o candidato avalie o próprio desempenho para melhorar a nota na redação, no caso de vir a participar de novas edições do Enem.

A vista pedagógica da prova de redação mostra o desempenho detalhado do candidato, analisando cada uma das cinco competências avaliadas e explicando o porquê da nota. As competências avaliadas na redação estão detalhadas na Cartilha de Redação do Enem 2022. São elas:

1. Dominar a escrita formal da língua portuguesa;

2. Compreender o tema e não fugir do que é proposto;

3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

4. Conhecer os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, em defesa de um ponto de vista;

5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, com respeito aos direitos humanos

O tema da redação do Enem de 2022 foi Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. O tema foi válido para as duas versões do Enem: impressa e digital.

Notas de treineiro

As notas de treineiros também foram disponibilizadas hoje pelo Inep.

Treineiros são os participantes que ainda não concluíram o ensino médio. Os resultados das provas deles servem somente para autoavaliação de conhecimentos.

Os resultados das provas completas foi divulgado em fevereiro. (Com informações da Agência Brasil)