Candidatos irão realizar exame de seleção no IFMS neste domingo

Neste domingo (29), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realizará o exame de seleção para candidatos que desejam ingressar na instituição no próximo ano. Em Três Lagoas, 449 candidatos irão fazer o exame.

Além do ensino médio regular, os aprovados terão a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em cursos técnicos profissionalizantes. Segundo o ranking geral do estado divulgado pelo IFMS, o curso de técnico em informática é o segundo mais concorrido entre os candidatos, ficando atrás apenas do curso de administração, em Campo Grande.

Em média, seis candidatos competirão por uma vaga no curso de técnico em informática, em Três Lagoas, que teve o maior número de inscritos no turno da manhã. Por outro lado, no curso de eletrotécnica, três candidatos disputarão cada uma das 72 vagas disponíveis.

Os estudantes devem se apresentar com um documento de identificação com foto para realizar a prova. Caso não disponham de um documento com foto, a certidão de nascimento será aceita, mas haverá a coleta de identificação digital na coordenação do local.

O exame será realizado no campus do município, situado na Rua Angelo Melão, número 790, no bairro Interlagos. Os portões irão abrir às 7h e fechar às 8h.

