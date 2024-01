Canil do 2º Batalhão da PM apreende mais de R$ 180 mil em contrabando

A Polícia Militar, por meio do Esquadrão de Operações com Cães, realizou fiscalização na MS-395, na noite desta quarta-feira (24), e apreendeu R$180 mil em produtos oriundos do Paraguai. O material era transportado em um ônibus, que estava próximo ao município de Brasilândia.

A ação contou com a particiação do Canil Setorial do 2º Batalhão de Polícia Militar em apoio à Polícia Militar Rodoviária Estadual. Durante a fiscalização, o ônibus foi abordado e o motorista teria afirmado estar carregando diversos fardos, com vestuários, brinquedos, relógios e óculos, todos oriundo do Paraguai e que teriam entrado em território nacional de forma irregular.

Continue Lendo...

Com apoio do cão farejador "Semovente K-9 Monster" foi feito uma varredura no veículo e nas mercadorias. Mas nenhum entorpecente ou arma foi localizado, restando apenas a condução do motorista e da carga até um posto fiscal, para as providências necessárias.