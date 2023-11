Cantor gospel Eli Soares abre 'Festival Mix das Águas' nesta quinta em Três Lagoas

O “Festival Mix das Águas” começa, nesta quinta-feira (23), em Três Lagoas, e promete unir diferentes vertentes da música gospel e católica em um momento único de celebração e fé. Quem sobe ao palco para abrir o evento é o cantor e compositor gospel, Eli Soares. O artista é um dos maiores nomes da música gospel do Brasil na atualidade e conquistou recentemente o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa.

O show está previsto para iniciar a partir das 19h30, na Esplanada NOB, no Centro da cidade. O festival ocorre entre os dias 23 e 25 de novembro e, posteriormente, nos dias 29, 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro. O evento é organizado pela Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com a CPL/TL e a igreja católica local, além de apoio do Governo do Estado.

Na sexta-feira (24), haverá show de bandas regionais e, no sábado (25), a apresentação ficará por conta do DJ PV, reconhecido nacionalmente no cenário da música eletrônica gospel.

No dia 2 de dezembro, está confirmado o show da banda Anjos de Resgate, que toca música católica contemporânea e tem 23 anos de palco, sendo que, atualmente, é formada por Marcelo Duarte, e pelos irmãos Diego e Demian Tiguez.

O Mix das Águas representa uma oportunidade para a comunidade de Três Lagoas celebrar a diversidade de expressões religiosas através da música. O evento visa proporcionar momentos de reflexão, louvor e adoração, unindo diferentes públicos em um ambiente de confraternização.