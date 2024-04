Cão solto na rua provoca queda de motociclista e bombeiros realizam atendimento

O Corpo de Bombeiros atendeu um acidente de trânsito, na manhã desta quarta-feira (10), onde um motociclista, de 20 anos, se feriu após sofrer uma queda de moto, na rua Drº Amílcar Congro Bastos, no bairro São Jorge, em Três Lagoas.

Por volta de 8h30 os militares foram chamados ao local para atender a ocorrência e encontraram a vítima caída no chão. O motociclista foi atendido pela equipe e reclamava de dores nas pernas.

O jovem relatou aos bombeiros que seguia na pista quando um cachorro invadiu a pista e entrou na frente, fazendo com que perdesse o controle da moto e caísse no chão. A vítima estava consciente, orientada e sem sinais de fraturas, apenas escoriações e dores nas pernas. Ele foi levado pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).