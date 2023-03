Capacitação reúne representantes de diversos órgãos de proteção à mulher em Três Lagoas

Começou na manhã desta terça-feira (21), a Capacitação de Fortalecimento da Rede de Atendimento e Enfrentamento à Violência Doméstica contra as Mulheres, promovida pela Coordenadoria da Mulher de Três Lagoas em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

O evento faz parte da programação de ações realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) referente ao mês da Mulher, voltado para servidores e autoridades dos órgãos de proteção à mulher.

As palestras estão sendo ministradas pela assistente social do TJMS, Vanessa Vieira e pelo psicólogo da Coordenadoria da Mulher Rodrigo Kenji Miyazaki de Souza, que trazem novas abordagens e perspectivas para o assunto.

De acordo com a Diretora da Proteção Social Especial da SMAS, Rosimeire Cardoso de Oliveira Chaves, o objetivo da capacitação é realmente fortalecer o trabalho em rede envolvendo às entidades e instituições que atuam na proteção à mulher vítima de violência.

Na ocasião, a secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho, abriu a capacitação destacando os esforços da gestão Angelo Guerreiro em garantir a eficiência das campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher, fortalecimento do trabalho e atendimento nos departamentos da Assistência Social e buscando investimentos para que este trabalho em Três Lagoas possa ser referência.

A capacitação acontece na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM) e vai até amanhã, terça-feira (22). Participam do encontro servidores e representantes dos departamentos da SMAS, Programa Mulher Segura, Poder Judiciário, Defensoria, Delegacia de Atendimento à Mulher, setores da educação, de saúde em geral e saúde mental.