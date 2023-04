Capitania Itinerante da Marinha presta atendimento em Três Lagoas

A partir desta segunda-feira (24) até dia 26, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal, estará em Três Lagoas para realizar diversos serviços voltados a proprietários e condutores profissionais e amadores de embarcações.

Com apoio da Prefeitura de Três Lagoas, o Projeto “Capitania Itinerante” chega ao Município com objetivo de facilitar o acesso aos procedimentos burocráticos e documentais para quem possui barcos, lanchas e outros, assim como para quem é aquaviário e amador.

A Capitania Itinerante está instalada no prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), localizado na Rua João Carrato, nº 33 – Centro. No local serão realizados os seguintes serviços:

• Embarcações: inscrição, registro, renovação, transferência de propriedade e emissão de 2ª via;

• Aquaviários: renovação da caderneta de inscrição e registro, emissão de 2ª via e mudança de categoria;

Amadores: renovação da carteira de arrais amador e emissão de 2ª via

Os atendimentos serão das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h, por ordem de chegada.

