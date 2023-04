Capitania Itinerante estará em Três Lagoas para atender proprietários de embarcações

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal, estará em Três Lagoas na próxima semana (24, 25 e 26) para realizar diversos serviços voltados a proprietários e condutores profissionais e amadores de embarcações.

Com apoio da Prefeitura de Três Lagoas, o Projeto “Capitania Itinerante” chega ao Município com objetivo de facilitar o acesso aos procedimentos burocráticos e documentais para quem possui barcos, lanchas e outros, assim como para quem é aquaviário e amador.

A Capitania Itinerante estará instalada no prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect), localizado na Rua João Carrato, nº 33 – Centro. No local serão realizados os seguintes serviços:

• Embarcações: inscrição, registro, renovação, transferência de propriedade e emissão de 2ª via;

• Aquaviários: renovação da caderneta de inscrição e registro, emissão de 2ª via e mudança de categoria;

Amadores: renovação da carteira de arrais amador e emissão de 2ª via

Os atendimentos serão das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h, por ordem de chegada.

Documentos

Por serem apenas três dias de atendimento, alguns procedimentos podem ser adiantados como no caso dos aquaviários que precisam renovar o documento, é necessário que providencie um atestado específico do médico do trabalho. Para quem for fazer inscrição de embarcação, é necessário levar foto colorida da lateral da mesma, tamanho 15x21cm e datada.

Esta será uma oportunidade para quem mora na região, pois, os serviços oferecidos pela “Capitania Itinerante” só podem ser realizados pessoalmente, na sede da Capitania Fluvial do Pantanal, em Corumbá, ou pelos Correios, em alguns casos.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 3231-6444 ou e-mail: cfpn.secom@marinha.mil.br .