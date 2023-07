Capivara é atropelada na circular da Lagoa Maior e permanece ferida

Um caso de atropelamento tem chamado a atenção de moradores, na região da Lagoa Maior, em Três Lagoas. Uma capivara teria sido atropelada, está ferida e permanece no local. Um morador, inclusive, registrou imagens do animal machucado e acionou os setores ambientais.

O fato teria ocorrido na noite de segunda-feira (24). Na tarde de terça (25), uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) foi até a lagoa para averiguar a situação do animal. No entanto, a capivara estava na água e foi impossível de fazer a avaliação. O sargento da PMA, Lucas Ferrari Carvalho, explicou que a veterinária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou à equipe que não era necessário a remoção do animal.

A Lagoa Maior possui atualmente, em média, 70 capivaras, que se transformaram em atração turística para quem visita o espaço de área verde, que fica no Centro da cidade.

Confira a reportagem abaixo: