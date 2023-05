Capivara foge da Lagoa Maior e invade farmácia

Uma capivara chamou a atenção, neste domingo (7), ao invadir uma farmácia, que fica na área central de Três Lagoas. Alguns funcionários e clientes levaram um susto quando se depararam com o animal dentro do estabelecimento, na avenida Capitão Olyntho Mancini.

Apesar do susto, muitos se encantaram com a visita e outros aproveitaram para registrar o momento por meio de vídeos e fotos. Em poucos minutos, as imagens viralizaram nas redes sociais.

A capivara não ficou na farmácia por muito tempo e logo voltou para o seu habitat natural, que é a Lagoa Maior. O local fica a poucos metros da farmácia.

Confira o vídeo: