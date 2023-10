Capivara morre após ser atropelada na circular da Lagoa Maior

Uma capivara fêmea foi atropelada e morta, na madrugada desta sexta-feira (27), na avenida Aldair Rosa de Oliveira, de frente com a pista de skate, na circular da Lagoa Maior, no Centro de Três Lagoas.

O animal que aparentava estar prenha foi atropelado por um veiculo, na faixa de pedestres. As capivaras já se tornaram mascotes do cartão postal da cidade por serem animais de fácil reprodução.

A reprodução das capivaras está se tornando um problema devido à falta de alimentos na Lagoa. Os animais atravessam a avenida e tentam buscar alimentos nas proximidades.

Devido o quantidade de capivaras na Lagoa Maior, é necessário que os motoristas redobrem a atenção, assim como os motociclistas.

Por meio de nota, a assessoria de comunicação da prefeitura destaca que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) tomou conhecimento do ocorrido e enviou uma equipe ao local para analisar as condições do animal. Ao constatar que a capivara havia morrido, acionou a empresa prestadora de serviço para recolhimento e destinação final.

Informou ainda que a pasta faz um monitoramento constante dos animais que estão nas lagoas, principalmente das capivaras, que acabam migrando com certa constância para outros pontos. Com isso, há placa informando sobre a redução de velocidade e atenção para travessia de animais na pista.

Desse modo, a Semea reforça, mais uma vez, que os motoristas que trafegam pela avenida Aldair Rosa de Oliveira tenham atenção redobrada e que reduzam a velocidade.