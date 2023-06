Cardápio digital gera reclamações e Procon faz operação

O Dia dos Namorados está chegando e a expectativa é de que aumente o movimento dos restaurantes, em Três Lagoas, especialmente nesse fim de semana, que é próximo a data. A principal reclamação é sobre o polêmico cardápio digital e por isso, o Procon realiza a “Operação Cupido”, para orientar os donos dos estabelecimentos e também os consumidores sobre os preços.

De acordo com o Procon, a principal reclamação dos consumidores é a falta de informação sobre os preços dos produtos e serviços oferecidos pelos estabelecimentos. O diretor do Procon de Três Lagoas, Jurandir da Cunha Viana, explica que esse tipo de situação pode inibir os clientes, principalmente, com as adaptações para o mundo digital, como o cardápio online.

