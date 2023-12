Carga de papelão pega fogo e por pouco não destrói carreta na BR-262

Um incêndio em uma carga de caixas de papelão quase destruiu uma carreta no início da madrugada desta quinta-feira (14), na Ranulpho Marques Leal, bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.



De acordo com o relato do motorista, um homem de 51 anos, a carga teria saído de Campo Grande MS, e seguia para Guarulhos SP. Ao passar pelo Cristo, cruzamento da Ranulpho Marques Leal, com a avenida Capitão Olynto Mancini, um motorista que seguia de carro atrás da carreta, percebeu as labaredas saindo pelas frestas da porta traseira do baú.

Continue Lendo...



Após percorrer aproximadamente 300 metros, alertando o carreteiro, o motorista parou o caminhão Scania no cruzamento da avenida Ranulpho Marques Leal, com a rua David Alexandrino, onde o fogo aumentou e rapidamente passou para o restante da carga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



O Corpo de Bombeiros foi chamado e até a chegada dos militares, populares auxiliaram com extintores na tentativa de salvar o restante da carga e do caminhão. Parte da carga foi puxada para fora do baú com o movimento do caminhão para frente e para trás. Após a carga ser despejada ao solo, os militares do Corpo de Bombeiros chegaram e iniciaram o combate ao fogo.



O caminhão Scania rebocador foi desacoplado da carreta e o os militares realizaram o rescaldo do fogo. A carga destruída pelo fogo, ficou esparramada às margens da avenida Ranulpho Marques Leal. A carreta e a carga seria próprias do fabricante de embalagens para pizzas e segundo o motorista, não havia informações se a carga era segurada.

Sobre as causas do incêndio, um curto circuito na trava eletrônica da porta, do sistema de rastreamento é a causa mais provável. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e acompanhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros.