Carga de papelão pega fogo e quase destrói carreta em avenida de Três Lagoas

Um incêndio em uma carga de caixas de papelão quase destruiu uma carreta, no início da madrugada desta quinta-feira (14), na avenida Ranulpho Marques Leal, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com o relato do motorista, um homem de 51 anos, a carga teria saído de Campo Grande e seguia para Guarulhos (SP). Ao passar pelo cruzamento da Ranulpho Marques Leal, com a avenida Capitão Olyntho Mancini, um motorista que seguia de carro atrás da carreta percebeu as chamas.

Após percorrer aproximadamente 300 metros, o motorista estacionou o caminhão no cruzamento da avenida Ranulpho Marques Leal, com a rua David de Alexandria, onde o fogo aumentou e rapidamente passou para o restante da carga.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e até a chegada dos militares, os moradores auxiliaram com extintores na tentativa de salvar o restante da carga e do caminhão. Parte da carga foi puxada para fora do baú com o movimento do caminhão para frente e para trás. Após a carga ser despejada ao solo, os militares do Corpo de Bombeiros chegaram e iniciaram o combate ao fogo.

O caminhão rebocador foi desacoplado da carreta e o os bombeiros realizaram o rescaldo do fogo. A carga destruída ficou esparramada às margens da avenida Ranulpho Marques Leal. A carreta e a carga seriam do próprio fabricante e, segundo o motorista, não havia informações se eram seguradas.

O incêndio teria sido provocado por um curto circuito na trava eletrônica da porta, do sistema de rastreamento, sendo a causa mais provável. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e acompanhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros.