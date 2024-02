Carnaval aquece venda de fantasias e acessórios temáticos em Três Lagoas

Os três-lagoenses foliões e amantes do Carnaval já podem preparar as fantasias, pois o mês de fevereiro está chegando e a programação do Carnatrês 2024 já está definida.

No comércio, as lojas já se encontram enfeitadas e com vários adereços para quem quer e gosta de aproveitar a data. A vendedora Karen Bandeira conta que os acessórios mais procurados são máscaras, confetes e fantasias. Ela garante que neste ano, os preços estão acessíveis e o comércio está com muitas opões diferentes.

Em Três Lagoas, serão três noites de baile popular e uma matinê. O Carnatrês, promovido pela prefeitura, será realizado na Esplanada Nob, dos dias 9 a 11 de fevereiro, com show a partir das 20h, e matinê iniciando às 15h.

Veja a reportagem abaixo: