Carnaval de rua de Três Lagoas termina com matinê para as crianças

Depois de três dias de folia na Esplanada da NOB em Três Lagoas, a folia termina com uma matinê a partir das 14h para as crianças. A animação vai ficar por conta da banda 'Alta Tensão'. De acordo com a Prefeitura, mais de seis mil pessoas estiveram presentes na primeira noite de festa, no último sábado (18).

A Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) esteve presente todas as noites distribuindo material informativo alusivos à campanha de combate à exploração infantil.

SEGURANÇA E CONFORTO

Para que os pequenos aproveitem bem a brincadeira, é preciso mantê-los hidratados e com protetor solar. Além de prestar bastante atenção, convém colocar uma pulseira de identificação com o nome dos responsáveis e um telefone de contato.

Aposte em fantasias e roupas que sejam leves e confortáveis. Tome cuidado com o excesso de brilho e maquiagem e opte por produtos que sejam indicados apenas para crianças. (com informações da Agência Brasil).