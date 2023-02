Carnaval de rua reune mais de 6 mil pessoas no final de semana em Três Lagoas

Enfim, a espera dos foliões acabou, depois de dois anos, a festa de carnaval retornou em Três Lagoas. População e visitantes das cidades vizinhas mataram a saudades da tradicional festa três-lagoense repleta de alegria e diversão para todos os públicos.

devido a Pandemia da Covid-19, a Administração Municipal não promoveu a festa nos anos de 2021 e 2022, mas neste ano o Carnatrês está de volta e, na primeira noite, cerca de 6 mil pessoas estiveram presentes para acompanhar a festividade.

O Carnatrês é promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) e neste ano tem como objetivo prestigiar os cantores locais, com bandas que trazem cantores três-lagoenses.

A abertura da folia ficou por conta do DJ e, logo após, shows Bandarte e Banda Alta tensão que comandarão todos os dias de feata cantando marchinhas de carnaval, axé, funk, pagode entre outros hits que estão na boca do povo.

Uma festa para todos da família que reúne crianças, adultos e idosos, como o caso da mãe e filha que se fantasiaram para curtir o retorno do carnaval, moradoras do bairro Violetas, Lidia Soares de Oliveira e Flavia Soares de Oliveira dançaram muito ao som das bandas.“Sempre venho no carnaval, estava com saudades da festa, que bom que voltou” disse Flávia.

Já sua mãe elogiou a organização do evento. “Nossa! Está tudo lindo e muito organizado, ganhamos copos, brindes das bandas, só sucesso”, comentou empolgada Lídia.