Carnês do IPTU 2023 começam a ser entregues pelos Correios

A prefeitura de Três Lagoas através da Secretaria de Finanças deve começar a distribuição dos carnês para o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), referente ao ano de 2023. A entrega será feita pelo correio.

Segundo Emerson Barbosa, diretor de tributação, foram emitidos 70 mil carnês. O prazo para o pagamento à vista, em parcela única, é até o dia 10 de março. O contribuinte pode também parcelar em até 10 vezes, desde que as parcelas tenham o valor mínimo de R$30.

Para quem não receber pelo correio, ou então aqueles imóveis que não foram encontrados pela prefeitura por divergência no endereço, podem acessar o carnê através do site da prefeitura (www.treslagoas.ms.gov.br), com o número do controle do imóvel junto ao município, do CPF e do CNPJ.

Também é possível fazer a solicitação no email: tributacao@treslagoas.ms.gov.br. O departamento tem ainda um canal direto para tirar dúvidas via whats app (67) 99214-0322. Também é possível entrar em contato com a tributação através do telefone: (67) 3923-1121.

Confira a entrevista completa: