Carnês do IPTU 2023 já estão disponíveis na internet ou podem ser retirados no Setor de Tributação

A Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle informou que já estão disponíveis os carnês para pagamento do IPTU 2023. O contribuinte poderá retirar seu carnê no Setor de Tributação, localizado na avenida Rosário Congro, 285 – Centro – de segunda a sexta-feira das 7h às 17 h.

ENTREGA PELOS CORREIOS

Vale ressaltar que nos próximos dias, os Correios farão a entrega dos carnês em domicílio, contudo, o contribuinte que retirar no Setor ou imprimir e posteriormente receber em casa deve ignorar um dos boletos. A primeira parcela ou o pagamento à vista com desconto do IPTU 2023 vence em 10 de março.

RETIRAR ONLINE

Assim como desde o início do ano, os carnês também estão disponíveis para download e impressão pelo site oficial. Pelo site, basta acessar o www.treslagoas.ms.gov.br > TRIBUTOS > IMOBILIÁRIO e informar o BIC, CPF ou CNPJ do titular.

Outras informações pelo telefone 3929-1121 ou 99214–0322 (WhatsApp) e pelo e-mail tributacao@treslagoas.ms.gov.br.