Carreta Agro da Caixa estará atendendo em Três Lagoas no dia 11 de setembro

A Carreta Agro, parceria do Sindicato Rural de Três Lagoas e a Caixa Econômica Federal, está de volta oferecendo um serviço itinerante abrangente para produtores rurais de todos os portes na região.

A Carreta Agro tem o intuito de apresentar investimentos para o agronegócio, como por exemplo, juros mais baratos. Além de benefícios especais para as mulheres produtoras.

De 11 a 15 de setembro, a unidade móvel estará localizada no Parque de Exposições, ao lado da Casa do Criador, funcionando das 8h às 17h. O espaço contará com mais de 15 tendas, onde especialistas estarão disponíveis para atender ao público.

