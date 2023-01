Carreta carregada de porcos tomba e animais são saqueados

Um caminhão que transportava mais de 100 porcos tombou no final da tarde desta segunda-feira (30), na BR-262, no perímetro urbano de Três Lagoas, no bairro Jupiá, nas proximidades da ponte sobre o rio Paraná, na divisa com Castilho (SP).

Alguns porcos se machucaram, outros morreram e muitos animais estavam vivos, dentro da carreta e outros que ficaram às margens da rodovia.

A cena que chamou a atenção foi as pessoas saqueando a carreta e levando os animais que gritavam. Uma verdadeira cena de “terror”.

A vereadora Charlene Bortoleto (PDT), defensora da causa animais, esteve no local e ficou horrorizada com a crueldade das pessoas, algumas agredindo, arrastando os animais, para retirá-los da carreta e levar para casa.

O motorista da carreta sofreu leves escoriações e está bem. A causa do acidente ainda não foi divulgada.

