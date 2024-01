Carreta com toras de eucalipto tomba e BR-262 fica interditada sem previsão de liberação

Uma carreta bi-trem carregada com toras de eucalipto tombou na manhã desta sexta-feira (12), interrompendo completamente o tráfego na rodovia BR-262, no quilômetro 118, no município de Água Clara, a uma distância de 192 km de Campo Grande e 130 km de Três Lagoas.

O inspetor José Torres, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou em nota à imprensa que o acidente ocorreu a 25 km do município de Água Clara, resultando em ferimentos leves para o motorista. Um desnível no pavimento pode ter levado o motorista a perder o controle da direção, resultando no tombamento e na dispersão da carga de toras de eucalipto pela pista e acostamento.

Serão necessários equipamentos pesados para remover a carga e o veículo, que ocupa ambas as faixas de rolamento. A BR-262, que conecta Três Lagoas aos municípios de Água Clara, Ribas do Rio Pardo e à capital Campo Grande, ficou totalmente bloqueada. Não há previsão para a retomada do fluxo.

A empresa proprietária do caminhão informou à PRF que uma máquina grua florestal, utilizada no carregamento dos caminhões de transporte de eucalipto, está sendo deslocada para o local para retirar a madeira da pista e realocá-la em outra carreta. Ainda não há previsão para a liberação do trecho que segue interditado.