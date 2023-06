Carreta e carro batem de frente e motorista morre na BR-262

Mais um acidente trágico foi registrado, na BR-262, entre Três Lagoas e Água Clara. Um motorista, de 37 anos, morreu após bater de frente com uma carreta, carregada com minério, nesta segunda-feira (5).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor Rafael Dias Cordeiro teria invadido a pista contrária e atingido a carreta. A vítima seguia de Três Lagoas para Água Clara e morreu no próprio local. Com o impacto, o pneu da carreta furou e o veículo saiu da pista.

O motorista não sofreu ferimentos e relatou à PRF que tentou desviar do automóvel, mas não conseguiu. Ele seguia de Água Clara para Três Lagoas e mora na cidade de Valentim Gentil (SP). Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros estiveram no local do acidente.