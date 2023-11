Carreta tenta fazer conversão em rodovia e é atingida por carro

Uma colisão entre uma carreta bi-trem e uma pick-up GM Blazer, travou o tráfego na noite deste domingo (5), na rodovia BR-158, entre o bairro Montanini, e o Shopping de Três Lagoas.



Por volta de 21h, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender uma ocorrência, envolvendo uma carreta e um carro, mobilizou o trem de socorro do 5°Grupamento de Bombeiros Militares. No local os militares encontraram o motorista da pick-up Blazer, fora do veículo, consciente e orientado.



Questionados pelos militares, o motorista da Blazer, disse que seguia no mesmo sentido da carreta, que estava estacionada na direita da rodovia. Segundo o homem que dirigia a Blazer, ao se aproximar da carreta, o mesmo teria sido fechado após o motorista da carreta tentar realizar uma conversão à esquerda.

Ao ser questionado se teria se machucado e gostaria de ser levado à uma unidade hospitalar, o motorista do SUV, negou atendimento médico e ficou no local, esperando a PRF (Polícia Rodoviária Estadual).

Para os agentes da PRF, o motorista da carreta relatou, que seguia do sentido Selvíria, para Três Lagoas, e ao chegar no local, estacionou à direita da rodovia esperou os veículos que vinha atrás passar, olhou pelo retrovisor e ao perceber que havia tempo hábil, sinalizou e realizou a conversão à esquerda, para retornar para o sentido Selvíria.



Nesse momento em que o caminhão rebocador, já havia passado a rodovia ficando apenas os dois reboques, o veículo Blazer, que segundo motorista da carreta, seguia em alta velocidade, bateu violentamente na segunda composição. Após a colisão, o trânsito foi interrompido para o trabalho de levantamento de informações e fotografias dos veículos, deixando o tráfego bloqueado na rodovia por alguns minutos.



A Polícia Rodoviária Federal coletou todas as informações, e em seguida registrou o boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).