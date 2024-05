Carreta tomba com carga de eucalipto e bloqueia trânsito na BR-158

Uma carreta tri trem, com aproximadamente 45 toneladas em carga de toras de eucalipto, tombou na manhã desta sexta-feira (31) na BR-158, em Três Lagoas (MS), e interrompeu o trafego na rodovia.

O acidente ocorreu próximo à fabrica de celulose e papel da Eldorado Brasil, entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria (MS). Os três reboques da carreta transportavam 52 metros cúbicos de madeira.

Como não houve feridos, o Corpo de Bombeiros não foi acionado. A Polícia Rodoviária Federal está no local para garantir a segurança na pista e acompanhar a retirada da carreta e da carga do local, trabalho que deve levar boa parte do período vespertino.