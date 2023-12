Carreta tritrem pega fogo na BR-262 próximo ao distrito de Arapuá

Uma carreta tritrem pegou fogo após uma possível pane mecânica nos freios traseiros de uma das carretas rebocadoras. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (27), rodovia BR-262, KM 27, próximo ao distrito de Arapuá, zona rural de Três Lagoas.

Por volta das 20h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, onde uma carreta carregada com toras de eucalipto estava em chamas. Os militares do 5º Grupamento de Bombeiros Militares de Três Lagoas encontraram o veículo, que fazia o trecho Água Clara-Três Lagoas, parado às margens da rodovia, com o fogo consumindo a última carreta e se alastrando para o segundo reboque.

A pronta intervenção dos bombeiros evitou que o fogo consumisse completamente a carga da segunda e da primeira carreta, resultando apenas na perda da terceira carreta e sua carga de aproximadamente 43 m³ de toras de eucalipto. O motorista conseguiu parar a tempo, desacoplar o cavalo mecânico e salvar o caminhão rebocador.

As causas do incêndio não foram confirmadas, mas a suspeita recai sobre um possível superaquecimento nos freios da última carreta, que teria desencadeado o fogo, afetando a carga e causando o incêndio.

Não havendo feridos, após controlar o fogo, os bombeiros liberaram a pista e o local, e a ocorrência passou para a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, que registrou o boletim de ocorrência. A Polícia Civil ficará encarregada da investigação para determinar a responsabilidade, seja para fins de seguro ou isenção de culpa do condutor.