Carretas se envolvem em acidente e pegam fogo; veja imagens

Duas carretas se envolveram em um grave acidente na tarde desta quinta-feira (5), na BR-158, entre Três Lagoas e o município de Brasilândia, que fica distante 60 km. Um dos veículos é de uma empresa terceirizada, que presta serviço para uma fábrica de celulose. Com o impacto, as carretas pegaram fogo.

Inicialmente, testemunhas relataram que duas pessoas teriam morrido. No entanto, ainda não há confirmação de morte no local. Os veículos teriam batido de frente, em uma ponte sobre o Rio Verde, na entrada de Brasilândia.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal estão no trecho do acidente, que está interditado.